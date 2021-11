La CRESS (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de La Réunion), la ville du Port, le TCO (Territoire de la Côte Ouest) et l'association Webcup annoncent le lancement, ce vendredi 19 novembre 2021 au soir, de la troisième édition du Startup weekend Economie Sociale et Solidaire (ESS). L'occasion de présenter les neuf porteurs de projets qui concourront durant 54 heures pour tenter de faire de leur idée une startup. Nous publions ici le communiqué de l'association Webcup. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La 17ème édition du Startup Weekend qui aura pour thématique l’Économie sociale et Solidaire débutera ce vendredi 19 novembre, à partir de 18h00, en direct sur Zoom. Co-organisé par l’association Webcup, la Mairie du Port, la CRESS - Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion, et le TCO ; ce 3ème opus du Startup Weekend entièrement dédié à l’économie sociale et solidaire se déroulera entièrement en ligne.

À partir de ce vendredi 19 novembre, 18h00, 9 porteurs de projet sélectionnés, parmi 34 candidats, par un jury d’experts, vont travailler avec leurs co-équipiers pendant 54 heures pour transformer leurs idées en startups naissantes.

Ils seront accompagnés tout au long de ce marathon entrepreneurial par des coachs métiers spécialisés dans l’économie sociale et solidaire, la finance, le marketing, et la communication, entre autres, qui les aideront à développer leur projet.

Des conférences seront également proposées aux participants afin de leur donner les clés nécessaires pour leur permettre de booster leurs projets.

Inscrit dans le cadre du mois de l’ESS, cet événement est une formidable opportunité pour ces entrepreneurs en herbe de développer des projets innovants dans ce secteur à La Réunion, et une occasion exceptionnelle d’accélérer et concrétiser leurs startup solidaires grâce au partage de connaissances, au réseautage, et aux rencontres humaines et professionnelles.

Le public peut suivre l’ouverture du Startup Weekend en live sur les réseaux sociaux et découvrir les neuf projets en lice. Cette édition est co-organisée par l’association Webcup, La Cress, la Mairie du Port et le TCO et soutenue par La Bred, Créalise, Du Simple au Double, France Active Réunion, Lizine, MGEN, Optimum et PocPoc.