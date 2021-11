Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La mairie de La Possession alerte sur une usurpation d'identité de la maire de La Possession, Vanessa Miranville, sur la messagerie WhatsApp. Le numéro commence par +229, et n'est donc pas réunionnais. "Si vous avez été victime de telles tentatives de fraude, nous vous prions de signaler et bloquer ce numéro de téléphone car ce type d'escroquerie est bien organisé et peut générer des préjudices importants" indique la commune.

