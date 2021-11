Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, annoncent ce vendredi 19 novembre 2021 l'envoi de renforts aux forces de l'ordre en Guadeloupe. Une grève générale, contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, y est actuellement en cours. Les routes, tout comme l'accès au CHU, ont été bloquées par des manifestants lors du quatrième jour d'une mobilisation lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes. Les ministres "condamnent avec la plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées ces dernières heures" et ont décidé de déployer 200 policiers et gendarmes supplémentaires dans les prochains jours afin de "rétablir l'ordre républicain" (Photo d'illustration AFP)

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, annoncent ce vendredi 19 novembre 2021 l'envoi de renforts aux forces de l'ordre en Guadeloupe. Une grève générale, contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, y est actuellement en cours. Les routes, tout comme l'accès au CHU, ont été bloquées par des manifestants lors du quatrième jour d'une mobilisation lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes. Les ministres "condamnent avec la plus grande fermeté les violences qui se sont déroulées ces dernières heures" et ont décidé de déployer 200 policiers et gendarmes supplémentaires dans les prochains jours afin de "rétablir l'ordre républicain" (Photo d'illustration AFP)