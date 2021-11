Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 9 heures

C'est Matante Rosina qui le dit, il va faire beau ce vendredi ! Ensoleillement au programme, prenez vos lunettes de soleil, le soleil s'annonce généraux toute la matinée. Les nuages feront ensuite leur entrée dans les reliefs et quelques gouttes de pluies peuvent être attendues dans les sommets mais le temps reste clément toute la journée. Côté températures, c'est officiel il fait chaud, avec des pointes à 32 degrés sur la côté jusqu'à 27 dans les cirques et 22 au Volcan et au Maïdo. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

