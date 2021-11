Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après trois débrayages dans les services des finances publiques, à Saint-Paul, Saint-Benoit et Saint-Denis Lacaze, l'intersyndicale Solidaires Finances Publiques, CGTR Finances Publiques et FO DGFIP a été reçue en visioconférence par la délégation de la direction générale. Les syndicats demandent une augmentation des emplois à la DRFIP de la Réunion et dénoncent "le danger qui pèse sur nos missions, la baisse de la qualité de notre accueil et la course à la réforme Nouveau Réseau de Proximité". (Photo d'illustration Imaz Press)

