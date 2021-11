Le 18 novembre marquait la journée de lutte contre le cyber-harcèlement, l'occasion de mettre en lumière le Programme Éducatif Fédéral, mené par Orange en partenariat avec la Fédération Française de Football. Ce programme éducatif met à disposition des jeunes joueurs de moins de 13 ans des outils et des ateliers pour que le numérique soit un levier de progrès et d'épanouissement, indique Orange dont nous publions ici le communiqué (Photo : Orange)

Conscient de sa responsabilité sociétale en tant qu’acteur du digital, Orange a développé des actions innovantes de sensibilisation aux bonnes pratiques du numérique en collaboration avec la FFF et à destination du football amateur. Ces nouveaux outils, mis à disposition des clubs dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, ont pour objectif de faire comprendre aux plus jeunes joueurs l’importance d’adopter un comportement numérique responsable et de développer des repères pour une meilleure utilisation du digital.



Orange apporte aux plus jeunes les clefs de l’éducation numérique via des ateliers dédiés aux U11 et aux U13. Structurée sous forme d’exercices terrain suivis d’un temps d’échange et de débat, cette sensibilisation amène l’enfant à se questionner, à comprendre que les droits et les devoirs sont les mêmes au quotidien et en ligne, ainsi qu’à mesurer les différences entre le réel et le virtuel, entre l’authentique et le superficiel.



Au côté d’Orange, ce sont aussi les joueurs du Team Orange Football, au premier rang desquels Blaise Matuidi, Clément Lenglet ou encore Wendie Renard qui se mobilisent pour sensibiliser les enfants aux bons usages du digital. Plus d'une quinzaine de joueurs et joueuses sont à l'initiatives de cette campagne dont Laure Boulleau, Delphine Cascarino, Didier Drogba, Léo Dubois, Estelle Cascarino, Amandine Henry, Marie Antoinette Katoto, Alexandre Lacazette, Thomas Lemar, Clément Lenglet, Amel Majri, Steve Mandanda, Florian Thauvin, Gaëtane Thiney, ou encore Samuel Umtiti.

La campagne digitale est à retrouver ici.

- Les ateliers d'éducation au numérique -



Orange a élaboré en collaboration avec l’association PLAY International et avec le soutien de la Fédération Française de Football, un module " Éducation au numérique " basé sur la méthode Playdagogie.



Après une phase de diagnostic des besoins et de définition des messages clés qui devaient être traités, Orange et ses partenaires ont imaginé, collectivement, 6 thèmes d’éducation par le sport qui constitueront le kit pédagogique à destination de la FFF, de ses cadres techniques et éducateurs.



Ce module traite de sujets qui touchent directement les enfants de 8 à 13 ans : la construction de leur identité numérique, le harcèlement, la notion d’amitié réelle et virtuelle, les risques d’une pratique prolongée des écrans et les bonnes pratiques pour se protéger sur Internet. Le but étant de leur donner les clefs d’un monde numérique responsable.



Intégrés au Programme Éducatif Fédéral de la FFF, ces ateliers numériques font partie intégrante de l’enseignement du football français et sont à disposition de tous les clubs de football amateurs sur le site footamateur.fff.fr de la FFF.



A PROPOS d'Havas Sports et Entertainment

Havas Sports & Entertainment est l’agence d’engagement autour des passions du groupe Havas. Nous croyons au pouvoir des passions comme trait d’union entre les fans et les marques. Notre ambition est d’imaginer, concevoir et déployer des dispositifs d’engagement sur mesure, riches de sens, impactants et durables, pour les marques et les ayants droits. Nous explorons les univers du sport, du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de la mode, de l’art ou de la gastronomie en créant et en apportant aux consommateurs des contenus et des expériences uniques. Les références de l’agence sont notamment : Orange, Accor, Coca-Cola, GMF, Française des Jeux, Oppo, BKT, La SPA, Alpine, France Télévisions, Louis Vuitton, Nissan, UEFA, Fédération Française de Rugby, etc.