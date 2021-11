Le bonheur sociétal, le développement bienveillant, la résilience territoriale, l'humain et l'environnement au coeur de l'innovation... ces sujets seront au coeur d'un "Sommet de l'altruisme", le premier à La Réunion, organisé ce samedi 20 novembre 2021. Il accueillera notamment Tshering Tobgay, ancien Premier ministre du Bhoutan et ambassadeur du bonheur à l'ONU. L'événement permettra d'aborder la question du BNB (bonheur national brut), indicateur reconnu par l'ONU.

Dans le cadre du mois de l’innovation de l’action publique, Isopolis et ses partenaires proposent deux rendez-vous à La Réunion pour échanger et réfléchir collectivement aux enjeux du "bonheur sociétal" et de la "résilience territoriale". Il s'agit de promouvoir un modèle de développement bienveillant, qui met l’environnement et l’humain au cœur deq préoccupations. Le BNB (Bonheur National Brut) est un indicateur reconnu par l’ONU et l’OCDE et vient compléter le PNB (Produit National Brut), l’indicateur basé sur la seule santé économique d’un pays, rappelle l'association Isopolis.

• Le 19 novembre, de 9h à 17h15, au siège d’Isopolis dans la zone des Sables à l’Étang-Salé se tient un Grand atelier délibératif dédié à la résilience du territoire. En juillet 2021, Isopolis a lancé la mission GAMMA, avec 220 volontaires. Sur une durée de 20 mois, ces citoyens issus de la société civile, de l’action publique, du monde économique et du monde scientifique, ont réfléchi ensemble à des initiatives et des projets sur le développement du bonheur sociétal des Réunionnais. La restitution des résultats sera effectuée ce vendredi, avec huit premières études.



• Le 20 novembre, de 9h à 17h, au Campus du Moufia à Saint-Denis aura lieu le premier Sommet de l'altruisme, où Tshering Tobgay, ancien Premier ministre du Bhoutan et ambassadeur du bonheur à l’ONU, interviendra en visioconférence. Cet événement, contrairement à l'atelier du vendredi, est ouvert au grand public.

