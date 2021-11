Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce jeudi soir 18 novembre 2021, les motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont réalisé deux opérations de contrôles flux sur le secteur Est et Ouest de l'île de 19 heures à 23 heures. Un motard a notamment été contrôlé à une vitesse 156 Km/h avec une alcoolémie positive, et un automobiliste a refusé d'obtempérer. Il a finalement été intercepté quelques kilomètres plus loin et a été dépisté positif à l'alcool : son permis lui a été retiré et, il sera convoqué devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis prochainement.

Ce jeudi soir 18 novembre 2021, les motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont réalisé deux opérations de contrôles flux sur le secteur Est et Ouest de l'île de 19 heures à 23 heures. Un motard a notamment été contrôlé à une vitesse 156 Km/h avec une alcoolémie positive, et un automobiliste a refusé d'obtempérer. Il a finalement été intercepté quelques kilomètres plus loin et a été dépisté positif à l'alcool : son permis lui a été retiré et, il sera convoqué devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis prochainement.