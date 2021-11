Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 novembre au vendredi 19 novembre sur Imaz Press :



* Lundi 15 novembre - Covid-19 : pique-niques interdits, pass sanitaire étendu et contrôles renforcés

* Mardi 16 novembre - COP26 : "le climat change et pourquoi pas nous ?"

* Mercredi 17 novembre - Le rapprochement entre Air Austral et Corsair est "une option" reconnaît le gouvernement

* Jeudi 18 novembre - La pêche aux requins n'est (toujours) pas interdite le long des côtes de La Réunion

* Vendredi 19 novembre 2021 - Cher Monsieur l'ex président qui n'a toujours pas démissionné de la Région

Le tour de vis sanitaire, visant à freiner la reprise épidémique, prend effet ce lundi 15 novembre. Les pique-niques et la pratique du bivouac sont de nouveau interdits sur l'ensemble du territoire. L'obligation de pass sanitaire est étendue à toutes les manifestations et les événements se déroulant sur l'espace public. Cela sera notamment le cas pour les braderies, les vide-greniers, les brocantes ou encore les marchés de Noël et les animations. A noter que le pass ne sera pas exigé sur les marchés forains. La préfecture annonce que "les contrôles relatifs au port du masque et au passe sanitaire seront significativement renforcés"

15 jours de discussions, 196 pays rassemblés, une planète à sauver. Et pourtant malgré cette forte mobilisation, ce qui ressort (encore) de ce la COP26 qui s'est déroulée en Ecosse à Glasgow c'est un pacte "décevant", "insuffisant", "pas à la hauteur du réchauffement climatique", selon les termes des associations voire même des dirigeants rassemblés lors de ce sommet. Alors combien de "COP" faudra-t-il pour prendre des décisions à la hauteur des dérèglements climatiques qui ne sont aujourd'hui plus à prouver...

Un rapprochement entre les compagnies aériennes Corsair et Air Austral constitue "une option" a reconnu le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt ce mardi 16 novembre 2021 à l'Assemblée nationale. Il était interrogé sur le sujet par le député David Lorion. Cette fusion à laquelle, selon l'élu réunionnais, "le gouvernement semble vouloir conditionner son aide exceptionnelle (à la compagnie réunionnaise en difficuté financière -ndlr)" est fermement rejeté par la présidente du Conseil régional, Huguette Bello, et par l'ensemble des parlementaires locaux. Ils estiment que ce rapprochement forcé est "est inacceptable et injustifié". Ils réclament qu'Air Austral, frappée comme toutes les compagnies aériennes par la crise sanitaire, soit aidée financièrement par l'Etat dans les mêmes conditions qu'Air France et Corsair

C'est le Centre sécurité requin (CSR) qui sonne l'alerte : dire que la pêche aux requins est interdite à La Réunion depuis la publication d'un arrêté préfectoral le 5 octobre dernier est une information totalement erronée. Des associations environnementales, Sea Sheperd en tête, avaient saisi le tribunal administratif pour réclamer la suspension d'un arrêté sur la période 2021-2023. S'ils ont obtenu gain de cause, c'est parce que ledit arrêté ne respectait pas les délais réglementaires de consultation. Mais l'arrêté de 2019-2021, lui, se poursuit bien jusqu'au 31 décembre et de fait, les prélèvements de squales peuvent continuer.

Cher Monsieur Didier Robert, cher Monsieur l'ex président de Région, allez pas de chichi entre nous, nous vous appellerons affectueusement "cher Monsieur l'ex". En toute simplicité. Après vérifications et contre vérifications, nous sommes heureux d'annoncer à La Réunion, que si vous êtes Monsieur l'ex président de Région, vous n'êtes toujours pas Monsieur l'ex conseiller régional d'opposition. Ouf ! Quel soulagement ! Quel bonheur !

