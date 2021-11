BONJOUR - Voici les titres à la une de ce samedi 20 novembre 2021 :



- Un filet de baignade bientôt expérimenté dans la baie de Saint-Paul dès janvier

- Natation : championnats de La Réunion interclubs ce week-end au Port

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Restrictions, Cop26, Air Austral, pêche aux requins, Didier Robert

- Dans le restaurant de Loïc Villemin, gastronomie 100% locale et zéro déchet

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un franc soleil en début de journée

Un filet de baignade bientôt expérimenté dans la baie de Saint-Paul

Début 2022, le Centre sécurité requin (CSR) va tester un filet de protection anti squales déployé dans la baie de Saint-Paul. D'une taille de 7.500 m2 environ, il sera déployé sous différentes configurations, le CSR vérifiera également son temps d'installation et sa résistance en mer. Si au bout de six mois le dispositif fait ses oeuvres, il pourrait être déployé sur le front de mer de Saint-Paul comme dans d'autres communes et être l'occasion de multiplier les zones de baignade sur l'île.

Natation : championnats de La Réunion interclubs ce week-end au Port

Les championnats de la Réunion interclubs se disputent ces samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021. Avec forcément une belle ambiance puisque 330 nageurs représentants 11 clubs sont attendus dans les eaux portoises de la piscine Jean-Lou Javoy.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Restrictions, Cop26, Air Austral, pêche aux requins, Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 novembre au vendredi 19 novembre sur Imaz Press :



* Lundi 15 novembre - Covid-19 : pique-niques interdits, pass sanitaire étendu et contrôles renforcés

* Mardi 16 novembre - COP26 : "le climat change et pourquoi pas nous ?"

* Mercredi 17 novembre - Le rapprochement entre Air Austral et Corsair est "une option" reconnaît le gouvernement

* Jeudi 18 novembre - La pêche aux requins n'est (toujours) pas interdite le long des côtes de La Réunion

* Vendredi 19 novembre 2021 - Cher Monsieur l'ex président qui n'a toujours pas démissionné de la Région

Dans le restaurant de Loïc Villemin, gastronomie 100% locale et zéro déchet

Le service du déjeuner est déjà bien entamé et en cuisine, le chef Loïc Villemin finit de dresser un des plats au menu de ce jeudi d'automne: de la truite crue préparée comme un maki japonais, avec "les dernières feuilles d'épinards et de blettes du jardin" du restaurant.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un franc soleil en début de journée

Le soleil sera au rendez-vous quasiment sur toute l'île ce samedi, sauf le long de la côte Est et Nord-Est. Malgré quelques petits nuages, le temps restera bien lumineux toute la journée, promet Matante Rosina : ça brille au fond de sa tasse de thé qui lui prédit la météo ! Sur la Plaine des Cafres elle prédit cependant quelques rares averses. Il fera bon notamment à Saint-Denis avec environ 30 degrés, 26 degrés à Cilaos et 22 degrés au Volcan.