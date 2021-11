- Une mobilisation inédite -

C’est le 17 novembre 2018 que tout a commencé alors qu’un mouvement national, celui des gilets jaunes, prend de l’ampleur en Métropole. Ce samedi là, La Réunion sera le théâtre d’une mobilisation de grande ampleur. Plusieurs barrages sont installés dans les 4 coins de l’île, perturbant très fortement la circulation. Les revendications sont nombreuses, de la hausse du prix des hydrocarbures à la question du pouvoir d’achat en passant par le chômage et la défiance croissante vis-à-vis des élus.

Démarre alors 15 jours d’une paralysie inédite de l’île, provoquant des perturbations sur le réseau aérien, la panique dans les supermarchés, et une division palpable au sein de la population, avec des tensions qui se transforment par moment en heurts avec les forces de l'ordre

Pour tenter de désamorcer la situation, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin est dépêchée sur l’île. Le 28 novembre 2018, elle fait quelles annonces telles que l’intégration de citoyens dans l’Observatoire des prix et des mesures concernant le pouvoir d’achat des Réunionnais mais pas de grand changement à la hauteur des attentes des manifestants.

Lire aussi Annick Girardin : l'attente déçue...

- Une grande amertume -

Au fil des anniversaires du mouvement, les protagonistes n’ont eu de cesse de marteler que sur le fond, rien n’avait changé depuis novembre 2018.

Lire aussi : Le mouvement des Gilets jaunes fête ses deux ans

Ce troisième anniversaire n’échappe pas à ce constat amer. "Trois ans après on peut constater que la misère sociale n'a fait que se renforcer et se propager dans le pays sous la présidence d'Emmanuel Macron, que les prix des produits de première nécessité ne font qu'augmenter et que les prix de l'énergie ne font qu'exploser", souligne dans un communiqué le collectif de gilets jaunes qui appelle à la mobilisaiton ce samedi. Il estime que l’indemnité inflation annoncée par le gouvernement est "de la poudre aux yeux".

A cela s’ajoute le contexte de pandémie et ses conséquences, notamment au niveau des prix. Le prix des carburant atteint les records de 2018, qui avaient allumé la mèche du mouvement des gilets jaunes. La hausse des coûts du fret a également des répercussions non négligeables sur les prix de certains produits. Le chômage demeure à un haut niveau et la crise de confiance avec les élus est toujours aussi vivace.

Alors que La Réunion célèbre ce 3ème anniversaire, les conditions semblent réunies pour un nouveau mouvement de colère de grande ampleur.

www.ipreunion.com / [email protected]