Retrouvez ici toutes les modifications de la route, les chantiers, travaux et événements particuliers qui entraîneront des changements de circulation.

Chantiers en cours :

RN1 - St Denis/NPRSD - Travaux de construction NPRSD

Sur les RN1/RN2 à St Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d'aménagements, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN2/Rue Labourdonnais et celui avec la RD 41 de 19h30 à 5h les nuits du lundi 22 au vendredi 26 novembre inclus. Une déviation sera mise en place par la RN 6 boulevard Sud.

RN2 - Ste Rose / Bonne Esperance - Travaux de requalification et d’aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 26 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose / Riv de l'Est - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 26 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, suite des travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 26 novembre. Prudence recommandée de jour de 8h30 à 15h30 et alternat de nuit de 20h30 à 5h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Remplacement de supports électriques

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon au PR 12+920 au PR 13+100, travaux de remplacement de supports électriques jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD55 - La Plaine des Palmistes/Route Petite Plaine - Travaux d'aménagement

Sur la RD55 La Plaine des Palmistes/Route de la Petite Plaine, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD56 - St Benoît/Chemin Morange - Travaux d'aménagement

Sur la RD56 à St Benoît/Chemin Morange, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Le Tampon/Etang Salé - Travaux de fauchage en TPC

Sur les RN1 et RN3 entre l'Etang Salé et les Azalées au Tampon, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits du lundi 22 au jeudi 25 novembre inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu secteurs Ravine Fontaine et La Veuve, travaux de réparation de glissières la nuit du lundi 22 novembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN2 – St Philippe – Travaux de création de puisards

Sur la RN2 à St Philippe, travaux de création de puisards secteur ravine Ango du lundi 22 au vendredi 26 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 7h à 15h et vitesse limitée à 50km/h dans le secteur.

RN2 – St Joseph – Travaux d’abattage d’arbres

Sur la RN2 à St Joseph secteur Manapany les Bains, travaux d'abattage d'arbres le mardi 23 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 7h30 à 16h00. Vitesse limitée à 50km/h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de peinture routière

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Mon Caprice à St Pierre, travaux de peinture routière la nuit du lundi 22 novembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN1 - Le Port - Travaux de démolition des joints de chaussée

Sur la RN1 au Port au niveau de l’échangeur du Sacré Cœur, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée de l’ouvrage d’art de 20h30 à 5h les nuits du lundi 22 au vendredi 26 novembre inclus, la circulation sera interdite :

- sur le giratoire Sacré Cœur dans Le Port/La rivière des Galets,

- sur le reste de l’anneau intérieur du giratoire,

- sur la bretelle de sortie de l’échangeur dans le sens Nord/Ouest,

- sur la voie de gauche de la bretelle de sortie dans le sens Ouest/Nord ainsi que sur la voie de gauche de la RN7 et la RN1E menant au giratoire.

Une déviation sera mise en place :

- dans le sens Nord/Ouest depuis la RN1 par le shunt menant à la RN7,

- dans le sens Ouest/Nord, depuis la RN7 par le shunt menant à la RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie, puis par la RN7 afin de reprendre la RN1 en direction de Saint Denis

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - Toute l'île - Manifestation sportive "Tour Cycliste 2021"

La manifestation sportive "Tour Cycliste 2021" se déroulera du samedi 20 au dimanche 28 novembre selon le programme suivant:

- samedi 20 novembre au Port;

- dimanche 21 novembre départ au Port et arrivée à Bras Panon;

- lundi 22 novembre départ à Bras Panon et arrivée à Ste Suzanne;

- mardi 23 novembre départ à Ste Suzanne et arrivée à Petite Ile;

- mercredi 24 novembre départ à Petite Ile et arrivée au Tampon;

- jeudi 25 novembre départ du Tampon et arrivée à Ste Rose;

- vendredi 26 novembre départ de Ste Rose et arrivée à St Leu:

- samedi 27 novembre départ à St Leu et arrivée à Cilaos;

- dimanche 28 novembre à St Denis - Barachois fermé.

RN1A - St Leu/Etang Salé - Manifestation sportive "Duathlon de St Leu"

La manifestation sportive "Duathlon de St Leu" se déroulera le dimanche 21 novembre de 6h à 12h sur les communes de St Leu, Avirons et Etang Salé. La RN1A sera concernée entre l'échangeur de la Pointe au Sel et l'Etang Salé, la plus grande prudence sera recommandée à l'approche des sportifs.

RD52 - Salazie - Manifestation sportive "1ère Course de Côte Nationale de Salazie 2021"

La manifestation sportive "1ère Course de Côte Nationale de Salazie 2021" se déroulera le dimanche 21 novembre de 7h à 17h sur la commune de Salazie. La RD52 Route de Grand Ilet sera totalement fermée à la circulation entre les PR7+430 et PR14+460. Un convoi sera organisé entre 12h et 13h30.