Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis octobre 2017, les victimes de violences sexistes et sexuelles témoignent publiquement d'agissements trop répandus dans nos sociétés et expriment leur colère face à un manque de volontarisme politique. Devant l'inacceptable exigeons une réelle prise de conscience politique. Des manifestations pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sont organisées ce samedi 20 novembre et samedi 27 novembre 2021. (images d'archives)

