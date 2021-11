BONJOUR - Voici les titres à la une de ce dimanche 21 novembre 2021 :



Natation : grosse ambiance au Port pour la grande fête des clubs

Cornes de brume, tambours et encouragements à gorge déployée étaient au programme de la première journée des interclubs de natation ce samedi après-midi à la piscine Jean-Lou Javoy du Port. Plus de 330 nageurs représentants 11 clubs se sont affrontés tout au long de l'après-midi. A l'issue ce premier round, l'Asec Saint-Paul (équipe 1), le NSDR (Saint-Denis) et l'Asec Saint-Paul (équipe 2) composent le trio de tête chez les filles. Chez le garçons, l'Asec Saint-Paul, le club des nageurs de Saint-Leu et la Jeanne Ouest Natation (le Port, organisatrice de la compétition) terminent au trois premières places du classement provisoire. Le seconde partie des épreuves sera disputée ce dimanche après-midi (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le Tampon : une marche blanche en l'hommage des enfants maltraités

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'Association de femmes et enfants victimes de violences (AFEVV) organise ce dimanche 21 novembre 2021 une conférence à la salle Paul Badré du Tampon. L'événement sera suivi d'une marche blanche dans les alentours visant à rendre hommage aux enfants maltraités et tués. Des victimes prendront la parole pour sensibiliser sur la situation des enfants violentés. L'association demande à ce que la parole des marmailles soit enfin écoutée.

Les bateaux de croisière de retour aux Seychelles

Après 18 mois d'arrêt, les Seychelles autorisent à partir de ce jeudi le retour des bateaux de croisière. Cette nouvelle saison débutera avec l'arrivée du bateau "Le Bellot" du groupe français le Ponant. Pour commencer, seuls les bateaux de moins de 300 places seront autorisés à se rendre dans l'archipel. Les navires de croisière devraient faire 19 escales à Port Victoria au cours de cette saison. Ils transporteront environ 5.700 passagers

Lait, viande et pouvoir : en Somalie, "le dromadaire est roi"

Ali Abdi Elmi a soif et son voyage à travers le désert somalien s'annonce long et pénible. Le nomade se tourne vers l'un de ses dromadaires, fait couler un peu de son lait dans une coupe en bois et se délecte d'une grande rasade.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps reste bon

Matinée ensoleillée au programme ! Matante Rosina vient à en avoir un peu peur pour ses plantes qui commencent à manquer d'eau... C'est dans les hauts de l'Ouest qu'il risque de pleuvoir un peu mais le temps s'annonce clair et sec une bonne partie de la journée sur toute l'île. Il fera bon voire même un peu chaud pour ce début de saison estivale !