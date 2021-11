L'IFAG, école de management à La Réunion, organise, avec la participation de ses étudiant.e.s, une collecte de jouets au bénéfice des enfants hospitalisés au Centre hospitalier ouest de La Réunion (CHOR). Les étudiant.e.s ont proposé à l'association Pour la Joie des Enfants, qui accompagne les enfants hospitalisés depuis 1976, de collecter un maximum de jouets, pour qu'aucun enfant hospitalisé au CHOR ne soit oublié. (Photo d'illustration CHOR rb/www.ipreunion.com)

C’est une grande collecte de jouets qui a commencé auprès du public, mais aussi avec l’aide des entreprises partenaires de l’école ! Jusqu’au 17 décembre, le public est invité à déposer un jouet (pas de peluche pour des raisons sanitaires) neuf ou en parfait état dans l’un de nos 3 campus IFAG, à Ste-Clotilde, Le Port et Saint-Pierre.



L'objectif : être un véritable relais de solidarité pour les enfants en récoltant pour eux autant de jouets que possible. Les enfants hospitalisés, l’association Pour la Joie des Enfants, et l’IFAG Réunion comptent sur vous.



L'essentiel :



Jusqu’au 17 décembre 2021

Déposez des jouets, jeux, livres neufs ou en parfait état !

TETRANERGY Ste-Clotilde : Immeuble Le Quartz – 216 Bd Jean Jaurès – 0262 29 26 26

IFAG Le Port : 1 rue Francis-Sautron – 0262 61 00 00

IFAG St-Pierre : 40, rue François-de-Mahy – 0262 35 14 60