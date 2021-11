Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce week-end du 19 au 21 novembre 2021, les effectifs de police de la Direction départementale et de la sécurité publique de La Réunion ainsi que les gendarmes ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever plus de 159 infractions. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

