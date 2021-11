Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Arrivé ce mardi 16 novembre 2021, le président de la Fédération Française de Surf Jacques Lajuncomme, visite pour la première fois le département. Un voyage à titre officiel dans le but d'échanger avec Eric Sparton, président de la ligue Réunionnaise de surf, ainsi que les présidents des clubs et écoles de surf, à un moment clé du redémarrage de la discipline à La Réunion: " Il était important que la fédération se déplace et apporte moyens humain, reconnaissance et intérêt pour le surf Réunionnais qui a beaucoup apporté au surf Français" confiait-il ce dimanche 21 novembre à Imaz Press. Il a également annoncé une prochaine visite sur l'île, avec cette fois l'intention de rendre la pratique de ce sport accessible aux personnes en situation de handicap. (Photo : rb / www.ipreunion.com)

Arrivé ce mardi 16 novembre 2021, le président de la Fédération Française de Surf Jacques Lajuncomme, visite pour la première fois le département. Un voyage à titre officiel dans le but d'échanger avec Eric Sparton, président de la ligue Réunionnaise de surf, ainsi que les présidents des clubs et écoles de surf, à un moment clé du redémarrage de la discipline à La Réunion: " Il était important que la fédération se déplace et apporte moyens humain, reconnaissance et intérêt pour le surf Réunionnais qui a beaucoup apporté au surf Français" confiait-il ce dimanche 21 novembre à Imaz Press. Il a également annoncé une prochaine visite sur l'île, avec cette fois l'intention de rendre la pratique de ce sport accessible aux personnes en situation de handicap. (Photo : rb / www.ipreunion.com)