Après 18 mois d'arrêt, les Seychelles autorisent à partir de ce jeudi le retour des bateaux de croisière. Cette nouvelle saison débutera avec l'arrivée du bateau "Le Bellot" du groupe français le Ponant. Pour commencer, seuls les bateaux de moins de 300 places seront autorisés à se rendre dans l'archipel. Les navires de croisière devraient faire 19 escales à Port Victoria au cours de cette saison. Ils transporteront environ 5.700 passagers (Photo Seychelles News Agency)

Le directeur général de l'Autorité portuaire des Seychelles, Ronny Brutus, a déclaré que "cette fois-ci, les navires sont plus petits, car ce sont des lignes de croisière haut de gamme. Ils ne pourront accueillir qu'un maximum de 300 passagers à la fois. Le plus grand navire que nous avons sur la liste est le MS Europa 2 mesurant 225 mètres." Les plus gros bateaux ne sont pas pour l’instant concernés par de telles

mesures.

A Mahé on explique qu’il n’est pas question à ce stade de la pandémie du Covid-19 de rouvrir la saison des croisières à n’importe quel prix. "Au début, les navires de croisière nous inquiétaient, car aurions-nous pu traiter 700 cas graves d’un coup. Cela pourrait submerger nos capacités", a déclaré le secrétaire principal à l'aviation civile, aux ports et la marine, Alan Renaud.

Avec la forte demande, le pays a finalement décidé de rouvrir, et de soulager de nombreuses petites entreprises qui travaillent d’une manière ou d’une autre avec les secteurs de croisiéristes. "Nous envoyons un message au monde extérieur pour leur faire savoir que les Seychelles sont prêtes en tant que destination de croisière et que nous le faisons d’une manière sûre tout en protégeant notre population. Ce n'est qu'un début", a déclaré la responsable de la planification et du développement des destinations du tourisme, Bernadette Willemin.

Le dernier navire de croisière à visiter les Seychelles, était en mars de l'année dernière après qu’une fermeture temporaire ne soit annoncée par le gouvernement pour protéger la population de la menace du Covid-19.

De nouvelles procédures sur la façon d'accueillir le retour des navires aux Seychelles ont été mises en place et M. Renaud a déclaré que les autorités locales "se sentent à l'aise et préparées pour recevoir des bateaux de croisière." Les deplacements des bateaux ne pourront se faire qu’à travers l’archipel des Seychelles, il ne sera pas question de se rendre dans un autre pays de l’Océan Indien.

Les autorités seychelloises ont également mis à disposition un portail sur lequel les navires pourront remplir leurs détails avant d'entrer à Port Victoria. L'une des procédures sera que les passagers arrivant aux Seychelles, seront transportés directement vers leur bateau de croisière.

Ils passeront ensuite sept jours en mer à visiter diverses îles avant de retourner à terre et un autre groupe suivra. Les îles qu'ils auront la chance de visiter incluent Praslin, La Digue et Curieuse.

La demande touristique pour les Seychelles est en pleine hausse depuis que le pays a décidé de relancer son industrie du tourisme à la fin du mois de mars. Les estimations prévoient que plus de 180 000 touristes se rendront dans l’archipel avant la fin de l’année.

