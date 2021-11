Le club Dimitile Sports Actions DSA basé à l'Entre-Deux, né en 2008, fête ses 13 années d'existence. Le club organise le 5 décembre pour la première fois la Transdimitile, qui se tiendra pour la 28ème fois consécutive, sur un parcours de 32 km avec un dénivelé positif de 1800m. Le départ sera donné à 7h depuis le stade de l'Entre-Deux. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Entre-Deux)

Le club Dimitile Sports Actions DSA basé à l’Entre-Deux, né en 2008, fête ses 13 années d’existence. Affilié à la ligue réunionnaise d’athlétisme, le club est reconnu dans le paysage du trail et de l’athlétisme sur le département. Depuis le 03 juillet 2021, son président est Mr BAYARD Fréderic.

Le club propose 3 sections :

- Section enfants et jeunes

- Section renforcement set cardio

- Section trail courses hors stade

Les entrainements se déroulent les lundis et jeudis pour le trail, les mardis et jeudis pour le renforcement /set cardio, les mercredis et vendredi pour les enfants et les jeunes. Une permanence d’accueil se tient au bureau de la DSA situé au stade du bas de ruisseau du lundi au vendredi à partir de 17h00. Le club compte à ce jour environ 100 adhérents.



- Ambitions et projets -

Depuis juillet 2021, une nouvelle équipe s’est constituée autour du Président Mr Bayard Frédéric. Nous déclinerons nos ambitions autour de 4 points :

1) Poursuivre et développer le travail entrepris depuis 2008 par le président fondateur Mr CEUS Jocelyn. Le club DSA fait aujourd’hui parti à part entière du paysage du trail et de l’athlétisme réunionnais.

2) Proposer des événements sportifs ainsi 4 courses seront organisées sur la saison prochaine les 10km nocturne, le trail de la gare (première Edition), le trail du coteau sec et enfin la transdimitile en partenariat avec la commune de l’Entre Deux. Les sections enfants et jeunes participeront régulièrement aux compétitions d’athlétisme proposées par la ligue réunionnaise d’athlétisme.

3) Développer le sport bien être et la convivialité. Pas d’élitisme au sein du club, une volonté d’offrir en plus des sections, de nouvelles activités pour tous notamment autour de la randonnée et de la marche. Un projet de section marche rapide ouverte à tous est en étude.

4) Promouvoir au travers de nos courses non seulement le trail à l’ENTRE DEUX mais aussi les sentiers de notre commune et notamment du DIMITILE. Federer autour du club les habitants et les acteurs de la commune (bénévolat, sponsor…)



- Présentation de la course -

La transdimitile fait partie des doyennes des courses de trail de La Réunion. Cette 28ieme édition emmènera les coureurs sur un parcours de 32 km avec un dénivelé positif de 1800m.

Le départ sera donné à 7h depuis le stade de l’Entre-Deux, après une rapide traversée du village, les coureurs emprunteront le sentier du zèbre direction le Dimitile. Après avoir quitté le camp marron, les coureurs passeront la chapelle puis le gite la haut (ex gite Emile) direction l’Argamasse, sentier le doyen pour atteindre le kiosque .il leur restera alors 4 km pour rejoindre l’arrivée place de la liberté en au cœur du village.

- Sur les traces des marrons -

La transdimitile s’inscrit dans le challenge du 20 décembre initié par le Département de la Réunion. Sur les traces des marrons les coureurs passeront à proximité du camp marron haut lieu de mémoire sur l’esclavage. " le plateau du guetteur " reconstitue un camp qui a abrité des esclaves en fuite pour s’émanciper du joug de l’esclavage. L’association capitaine Dimitile qui gère ce projet sera partenaire de la course en assurant le ravitaillement du poste au Dimitile



- Une course qui a du cœur -

Le club DSA s’associe au téléthon. Ce partenariat de longue date nous permet d’apporter notre contribution aux actions menées sur la commune par les représentants du téléthon. 1 euro par participant sera reversé à l’association par le club. De plus une urne à don sera placée sur le stand de l’arrivée.



- Présentation de la rando loisir -

Ouverte à tous, cette randonnée s’inscrit dans la volonté du sport pour tous et du sport bien être cher à notre club. Le départ sera donné à 8h au stade de l’Entre Deux pour un parcours de 14 km. Les randonneurs traverseront le village pour rejoindre ensuite le sentier du zèbre direction la croisée pour alors redescendre par le sentier de la grande jument vers le quartier trou de terre ; à partir de là, il restera 4km pour redescendre vers la place de la liberté au cœur du village.

Afin de soutenir les randonneurs, 2 ravitaillements seront mis en place sur le parcours l’un à la table d’hôte Noé au début du sentier du zèbre et l’autre à la fin du sentier de la grande jument. Attention pour des raisons de sécurité les participants doivent impérativement porter le tee-shirt fourni par l’organisation.



Infos pratiques course Transdimitile :

Inscriptions : trailpei.run ou sur place au bureau DSA

Nb coureurs maxi : 1000

Nb randonneurs maxi : 400

Tarif Course : 35 euros

Tarif Randonnée : 15 euros

Remise des dossards : le 3 décembre 2021 Saint Denis chez trail sport, le 4 décembre 2021 Saint Pierre chez trail sport

Attention en raison du contrôle sanitaire, les participants devront impérativement fournir un pass sanitaire valide lors de la remise des dossards test de moins de 72 h ou schéma vaccinal complet numérique ou papier. Aucun dossard ne sera remis dans le cas contraire.