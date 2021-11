BONJOUR - Voici les titres à la une de ce lundi 22 novembre 2021 :



Covid-19 : en octobre 36,5% des personnes positives étaient vaccinées

Chaque semaine, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publie les chiffres du Covid-19 : tests PCR réalisés, nombre de dépistages positifs, personnes contaminées symptomatiques, admissions en hôpital...Si les données du mois de novembre ne sont pas disponibles, celles d'octobre ont bien été publiées. On y apprend notamment que sur près de 33.000 dépistages réalisés à La Réunion, 429 étaient positifs pour des personnes non-vaccinées, 54 concernaient des personnes primo-vaccinées, et 272 des personnes totalement vaccinées. Si ce dernier chiffre peut surprendre et poser question, il est cependant à mettre en perspective avec le nombre de personnes vaccinées dans l'île

Iel, wokisme, islamogauchisme : Jean-Michel Blanquer toujours à la pointe des combats

Ah ce cher ministre de l'Education nationale et ses combats éminemment importants... La semaine dernière, Jean-Michel Blanquer nous graciait une nouvelle fois d'une réflexion des plus urgentes : le scandale de l'apparition du mot "iel" dans le dictionnaire en ligne du Robert. Un sujet de plus à rajouter à la pile de polémiques stériles auxquelles ce dernier semble prendre un malin plaisir à participer. Pourquoi s'intéresser aux suicides des élèves, au manque de professeurs ou au mal-être inhérent de la profession quant on peut tout simplement jouer à l'autruche ?

Les bateaux de croisière de retour aux Seychelles

Après 18 mois d'arrêt, les Seychelles autorisent à partir de ce jeudi le retour des bateaux de croisière. Cette nouvelle saison débutera avec l'arrivée du bateau "Le Bellot" du groupe français le Ponant. Pour commencer, seuls les bateaux de moins de 300 places seront autorisés à se rendre dans l'archipel. Les navires de croisière devraient faire 19 escales à Port Victoria au cours de cette saison. Ils transporteront environ 5.700 passagers

Le projet "Mi la fé" lauréat de ce 3ème opus

Le projet "Mi la fé" propose d'utiliser le bricolage comme vecteur d'autonomie et d'accompagnement des femmes, avec à la clé, confiance en soi et compétences nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux courants à son domicile. Ce dimanche 21 novembre 2021, l'initiative a été désigné lauréate du 3ème opus du Startup Weekend, entièrement dédié à l'économie sociale et solidaire. Au total, l'événement a réuni pas moins de 65 personnes, dont 9 porteur.s.es de projets et 20 coachs pour 54 heures de travail, de fun, de coaching et de stress.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans les hauteurs

En ce début de semaine le temps s'annonce encore chaud et ensoleillé comme tout au long du week-end mais l'après-midi peut réserver quelques nuages pluvieux dans les hauteurs de l'île. Une aubaine pour les récoltes qui commencent à avoir besoin d'eau après le temps globalement sec de la semaine passée. Cela dit Matante Rosina n'est pas bien sûre de voir des gouttes de pluie qui se dessinent au fond de sa marmite. C'est comment chez vous ?