Le CHU de La Réunion a entériné, le 16 novembre la création de son Fonds de Dotation, paru au Journal Officiel du 9 novembre 2021. En conséquence, le CHU lance son premier appel à projet auprès du tissu associatif réunionnais afin de faire naître de nouvelles actions de mécénat au sein de ses établissements.

Après avoir sollicité les entreprises souhaitant s’investir, le Fonds de dotation du CHU de La Réunion fait maintenant appel aux organismes à but non lucratif, éligibles au mécénat.

Cet appel à projet se déroulera en 4 phases :

- Du 20 novembre au 15 février : Lancement de l’appel à projet et reccueil des candidatures

- Du 16 au 28 février 2022 : Instruction et analyse des dossiers de candidature

- Du 1er au 15 mars 2022 : Sélection et annonce des projets lauréats

Quels sont les projets éligibles et les thématiques prioritaires ?

• Le projet s’inscrit dans l’un des 4 objectifs suivants : Le développement du bien- être des patients et des professionnels, l’innovation à l’hôpital, la culture à l’hôpital, le développement de la responsabilité sociétale et environnementale du CHU et de ses partenaires.

• Il implique et responsabilise durablement les bénéficiaires de l’action.

• Le projet peut être mis en œuvre dans un délai d’un an et s’appuie sur des acteurs et partenaires locaux.

• Il bénéficie de financements complémentaires et repose sur un budget précis et détaillé.

• Ses objectifs sont concrets et leurs résultats constatables et mesurables.

Le CHU de La Réunion incite donc les association qui souhaitent porter des actions auprès du Fonds de dotation du CHU de La Réunion à candidater. Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention sur le site internet du CHU de La Réunion, rubrique " Une association " ou vous adresser directement à : [email protected] Rejoignez-nous, devenez membre actif et engagez-vous pour servir la vie !