Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Le maire de Saint-Benoît a réuni ce mardi 23 novembre 2021 le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), avec le préfet et la procureure de la République de Saint-Denis. Ce conseil a également réuni d'autres partenaires : le conseil départemental, la gendarmerie nationale, la police municipale, les bailleurs sociaux, la caisse d'allocations familiales, le rectorat et les associations. Nous publions ici le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

