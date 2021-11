Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce mardi 23 novembre 2021, Matante Rosina vous annonce que ce matin le ciel est bien ensoleillé sur toute l'île. Un peu plus tard, des nuages s'invitent dans les hauteurs de l'est et de l'ouest de l'île. Les pluies sont toujours absentes sur le département. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

