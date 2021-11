BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 24 novembre 2021 :



- Covid-19 : La Réunion parmi les 20 départements les plus touchés

- Antilles françaises : éruption de violences et tirs sur les forces de l'ordre

- Les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en octobre

- Pour protéger l'humanité, la Nasa va dévier la trajectoire d'un astéroïde

- Orange Réunion-Mayotte lance des ateliers gratuits et ouverts au public

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent à prévoir

Covid-19 : La Réunion parmi les 20 départements les plus touchés

Les nouveaux chiffres du Covid étaient très attendus ce mardi 23 novembre 2021, et ils ne sont pas bons. La forte hausse des contaminations se confirme avec 1.875 nouveaux cas détectés entre le 13 et le 19 novembre, faisant monter le taux d'incidence à 219 pour 100.000 habitants. Le nombre de patients atteints du Covid en réanimation augmente sensiblement : l'occupation a doublé en une semaine pour atteindre 18 patients. Deux décès sont aussi à déplorer. A un mois des fêtes de fin d'année, les courbes du Covid s'envolent à nouveau pour suivre la même ascension fulgurante qu'en juillet-août dernier. Une situation qui fait craindre de nouvelles restrictions

Antilles françaises : éruption de violences et tirs sur les forces de l'ordre

La Martinique et la Guadeloupe, deux îles des Antilles françaises, sont secouées par un mouvement social et de contestation de mesures sanitaires qui a vite été émaillé de violences, y compris de tirs contre les forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi.

Les prix à la consommation augmentent de 0,4 % en octobre

En octobre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,4 % à La Réunion. Cette hausse est essentiellement due à la remontée des prix de l'habillement, des chaussures et des autres produits manufacturés avec la fin des soldes en septembre. Les prix dans les secteurs de l'alimentaire et de l'énergie augmentent très légèrement, tandis que ceux des services sont stables. Sur un an, les prix augmentent de 2,5 % à La Réunion et de 2,6 % en France hors Mayotte.

Pour protéger l'humanité, la Nasa va dévier la trajectoire d'un astéroïde

C'est un scénario digne d'Hollywood, et pourtant bien réel. La Nasa s'apprête à faire décoller dans la nuit de mardi à mercredi une mission inédite: en projetant un vaisseau à 24.000 km/h contre un astéroïde, elle espère en modifier sa trajectoire et ainsi aider l'humanité à se protéger d'une potentielle collision à l'avenir.

Orange Réunion-Mayotte lance des ateliers gratuits et ouverts au public

Débutés ce vendredi 19 novembre 2021 dans le réseau des boutiques Orange de La Réunion, les "Ateliers numériques" visent à aider les personnes rencontrant des difficultés, et notamment les publics seniors, à bien maîtriser les outils digitaux actuels. Un accompagnement en présentiel voulu par l'opérateur dans le cadre de sa politique d'engagement pour l'égalité numérique. Nous publions ici le communiqué d'Orange

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent à prévoir

Matante Rosina sent que le vent se renforce dans l'ouest et le sud-est mais ne voit toujours pas une goutte de pluie tomber pour ce mercredi 24 novembre 2021. Elle prévoit du beau temps et de la chaleur.