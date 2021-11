Le voyage de préparation des miss à La Réunion s'achève. Arrivées jeudi 18 novembre 2021, les prétendantes au titre de miss France 2022 auront participé à une semaine de loisirs avec au programme, randonnées, activités aquatiques, yoga, découvertes locales... une apparente quiétude toutefois loin de la réalité des coulisses évoquée par le magazine Closer ce mardi 23 novembre. L'agenda des miss comptait en effet également de nombreuses heures de formation. Elles ont a ce titre été coachées par le comédien Jérôme Côme, qui avide de bons conseils, les aurait encouragé à présenter une bonne image dans l'espace public et lors d'évènements : "Fini les kebabs avec vos copains, il va falloir que vous alliez au restaurant avec le préfet, et savoir se tenir à table vous fera un sujet de conversation avec vos voisins" (Photo : rb /www.ipreunion.com)

L'île accueillait les prétendantes au titre de Miss France cette année pour la cinquième fois. Contrairement à leur prédécesseures, contraintes d'effectuer leur voyage de préparation dans l'hexagone en raison de la situation sanitaire, les candidates de la 101ème édition ont pu s'envoler pour La Réunion le 17 novembre dernier.

Un programme chargé les y attendait, avec sept jours d'activités entre ciel et mer. Les randonnées, loisirs nautiques, aquatiques ou encore culturels mis en scène au cours de ces 6 jours de préparation feront l'objet de séquences vidéo diffusées sur TF1, lors de la soirée d'élection de Miss 2022.

Lire aussi : Miss France : les prétendantes au titre débarquent sur l'île

Si ces décors et activités se prêtent d'ordinaire à l'idée que l'on se fait de vacances paradisiaques, le voyage de préparation des miss France doit avant tout être considéré comme une course aux images et un temps de formation. Les candidates font en effet l'objet de séance de coaching dont l'objectif peut surprendre : formation aux bonnes manières, à l'image à maintenir en public, ou encore, habileté à faire la conversation….des qualités essentielles à l'éligibilité de la nouvelle reine de beauté 2022 pour le comité du concours.

Le site closermag.fr a dévoilé à ce titre les conseils très avisés du comédien Jérôme Come, référant de l'image des miss. Durant l'étape de préparation, le coach, convaincu qu' être une Miss France, c'est donner son avis sur tout et son contraire" aurait cette fois indiqué aux miss: " Fini les kebabs avec vos copains, il va falloir que vous alliez au restaurant avec le préfet, et savoir se tenir à table vous fera un sujet de conversation avec vos voisins".

Sylvie Tellier a toutefois souhaité que malgré la rigueur de la formation, ses miss quittent La Réunion avec de beaux souvenirs. Elle a ainsi tenu à organiser une séance de Kayak, activité qui s'est cependant déroulée selon les limites du tolérable pour le comité Miss France, inquiet du risque majeur qu'une telle aventure aurait pu engendrer : "pas question qu'elles prennent des coups de soleil (...) elles ne peuvent pas avoir de marque de maillot pour la finale, ce serait une catastrophe", s'est inquiétée Estelle, l'une des chaperonnes des miss.

Les miss seront de retour pour la métropole dès ce jeudi 25 novembre 2021. Elle n'auront alors plus que quelques semaines pour se préparer au grand soir de l'élection, le 11 décembre prochain.

mt.www.ipreunion.com / [email protected]