Débutés ce vendredi 19 novembre 2021 dans le réseau des boutiques Orange de La Réunion, les "Ateliers numériques" visent à aider les personnes rencontrant des difficultés, et notamment les publics seniors, à bien maîtriser les outils digitaux actuels. Un accompagnement en présentiel voulu par l'opérateur dans le cadre de sa politique d'engagement pour l'égalité numérique. Nous publions ici le communiqué d'Orange (Photo d'illustration AFP)

Ecrire un SMS, envoyer des photos, utiliser des applications, faire des démarches administratives en ligne, autant d’avantages que nous apportent au quotidien les outils numériques. Des usages qui, cependant, restent complexes et difficiles à assimiler pour un grand nombre de personnes. Face à cette situation, Orange s’engage à favoriser l’inclusion numérique et met en place des ateliers destinés à aider les personnes en difficultés avec l’usage du digital. Une démarche qui s’inscrit dans sa stratégie durable baptisée

#Nouléansamb, déclinaison locale de la raison d’être d’Orange : " Etre l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Notre mission est de garantir que, dans tous nos champs d'activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable ".

- Lutter contre l’exclusion numérique -

" Le numérique s’installe partout, nous dit Marie-Catherine Fontaine, responsable des projets innovants et RSE chez Orange Réunion-Mayotte. Et plus encore depuis la crise sanitaire. Toutes les démarches, qu’elles soient administratives ou commerciales, se dématérialisent. C’est très pratique, mais encore faut-il être équipé et savoir comment faire. Chez Orange, nous refusons que certains publics demeurent exclus du numérique. "

Dispensant déjà des cours en ligne depuis 2020 pour notamment aider à se familiariser à l’usage du smartphone, Orange a conscience que certains publics, et notamment les séniors, éprouvent le besoin de participer à des ateliers en présentiel afin d’assimiler pleinement les pratiques liées aux outils digitaux actuels. Ainsi, à l’image de ce qui se fait déjà en métropole, les Ateliers Numériques d’Orange se déploient désormais à travers le réseau des boutiques Orange de l’île. Le tout premier atelier Peï s’est tenu vendredi 19 novembre au Smart Store de la rue Jean Chatel à Saint-Denis.

- Des cours en présentiel, gratuits et ouverts à tous -

D’une durée d’une heure, ces ateliers collectifs gratuits et ouverts à tout public visent à accompagner la découverte des usages numériques. Ne comportant aucune obligation commerciale, ils sont animés par un binôme de salariés volontaires d’Orange. Seule condition pour participer : s’inscrire en ligne, sur le site bienvivreledigital.orange.fr.

Si ces séances ont pour but d’aider les participants à mieux comprendre et faciliter leurs usages quotidiens d’outils digitaux, elles visent également à sensibiliser à la protection et à la diffusion des données personnelles sur Internet, que ce soit à domicile ou en déplacement.

En fonction de la demande, Orange se tient prêt à multiplier les séances par semaine, voire à organiser des ateliers en dehors de son réseau de boutiques, à l’occasion de salons, d’événements publics, ou dans des tiers-lieux partenaires (mairies, associations, médiathèques...).

- Bientôt au service des professionnels -

Au-delà du grand public, Orange Réunion-Mayotte réfléchit actuellement à permettre aux professionnels de bénéficier de son expertise en matière de gestion des outils numériques. A l’heure où TPE et PME gagnent à digitaliser leurs activités, Orange étudie la possibilité d’organiser des ateliers en présentiel permettant aux entreprises d’appréhender plusieurs sujets clés tels que l’utilisation des réseaux sociaux, le travail à distance, l’e-commerce, le marketing digital ou encore la sécurisation des données. Ces ateliers pro fonctionneraient sur le même principe que les actuels ateliers numériques, prenant place dans les boutiques orange, à l’occasion de certains événements ou à la demande d’organismes professionnels.

Les prochains ateliers numériques Orange au Smart Store Jean Chatel (Saint Denis) :

Jeudi 25 septembre : deux ateliers (9h, 10h30)

Lundi 29 septembre : deux ateliers (9h, 10h30)

Mardi 30 septembre : quatre ateliers (9h, 10h30, 14h, 15h30)