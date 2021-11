Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Lundi 22 Novembre à 17H26

Matante Rosina sent que le vent se renforce dans l'ouest et le sud-est mais ne voit toujours pas une goutte de pluie tomber pour ce mercredi 24 novembre 2021. Elle prévoit du beau temps et de la chaleur. (photo d'illustration vs)

