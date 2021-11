Ce mardi 23 novembre 2021, l'Université de La Réunion et Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont signé une convention permettant le financement d'actions menées par l'établissement d'enseignement supérieur sur les trois prochaines années à destination de ses personnels et futurs agents en situation de handicap. Nous publions ici le communiqué de l'Université (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Représentante de Monsieur MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion, Madame Patricia DUCRET, Vice-Présidente en charge de l’égalité femmes-hommes et du handicap et Madame Hélène BERENGUIER, Directrice adjointe du FIPHFP, ont signé une convention pluriannuelle permettant le financement d’actions pour les personnels de l’université - actuels et à venir, en situation de handicap.



Les objectifs de cette convention :



• Augmenter le taux d’emploi des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) pour atteindre les 6 % prévu par la règlementation fin 2023 ;



• Faire évoluer les représentations sur le handicap au sein de la communauté universitaire ;



• Faire de l’Université de la Réunion une université inclusive.



Sur les trois prochaines années, cette convention vise à mettre en oeuvre des actions réparties dans 6 axes :



• Axe 1 : Recrutement de travailleurs en situation de handicap ;



• Axe 2 : Reclassement et reconversion de personnels déclarés inaptes ;



• Axe 3 : Maintien dans l'emploi ;



• Axe 4 : Formation des agents et des tuteurs en relation avec les travailleurshandicapés ;



• Axe 5 : Communication, information et sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au handicap ;



• Axe 6 : Autre dispositif employeur : accessibilité numérique.



" La politique liée au handicap, notamment à destination des étudiants, n’est pas nouvelle à L’Université de La Réunion. En revanche, la prise en compte du handicap des personnels relève d’une volonté politique récente, datant de la fin du premier mandat de M. MIRANVILLE, début 2020. Notre établissement aujourd’hui vise à devenir une université inclusive associant une multiplicité des compétences et des profils. Nous sommes convaincus que la singularité et la diversité caractérisant notre territoire réunionnais est une richesse pour une institution telle que la nôtre et nous réjouissons de la signature avec le FIPHFP en ce sens ", a déclaré Mme Patricia DUCRET.