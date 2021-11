En ce jeudi 25 novembre 2021, la planète rend hommage aux femmes victimes de violences. Depuis le début de l'année, à La Réunion, ce sont trois femmes qui sont mortes, tuées par le conjoint, ex-conjoint, ou parce qu'elles ont eu le malheur d'assister une femme au mari violent. Depuis 2007, ce sont 51 femmes qui ont été tuées par leur (ex) conjoint dans l'île. 1 sur 3 avait déposé plainte avant de mourir. C'était d'ailleurs le cas de Lise-May, dernière victime en date. La Réunion est la troisième région la plus violente de France.

Ces statistiques-là, nous les dénonçons régulièrement. Cette réalité, nous l'avons décrite dans d'innombrables articles, qu'il nous serait impossible de tous retrouver. Des marches blanches ont été tenues, des tables rondes organisées entre les autorités, des formations ont été données aux forces de l'ordre, des dispositifs ont été créés pour tenter de mieux protéger les femmes – et les enfants - de ces violences. Des campagnes de communication sont martelées plusieurs fois dans l'année, les violences conjugales ont été déclarées cause du quinquennat. Et pourtant, la violence reste toujours aussi bien ancrée.

En 2020, 102 femmes sont décédées sous les coups de leur (ex)conjoint. Cette année, ce chiffre a été dépassé le 20 novembre.

Alors, vous, personnes qui nous lisez : que pensez-vous que chacun puisse faire, concrètement, pour enfin changer la donne ?