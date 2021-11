La ville de Saint-Louis a organisé, ce mardi 23 novembre par le biais de son service Espace Initiative en collaboration des partenaires Pôle Emploi de Bel Air et de la Rivière, Pôle Insertion, PLIE et Mission Locale, la 5ème édition des "Rendez-vous de l'intérim". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Louis)

A l’instar d’un job dating, ce format de recrutement permet aux Saint-Louisiens et Rivièrois de proposer leurs compétences en direct et de rencontrer, le même jour et dans un même endroit, différents responsables d’agences. Ils multiplient ainsi les chances de trouver une voie d’insertion.

La nouvelle majorité a placé l’insertion professionnelle " au coeur de ses priorités et tient à se saisir de toute occasion permettant aux Saint-Louisiens et aux Riviérois de multiplier leurs chances et trouver leur voie professionnelle.



C’est dans cette optique qu’elle multiplie sur son territoire les rencontres entre la jeunesse saint-louisienne et ses différents partenaires.



Pour cette 5ème édition des rendez-vous de l’intérim 13 agences et entreprises étaient présentes dans la salle Simone Veil pour 160 offres à pourvoir dans les secteurs de l’agro-alimentaire, le BTP, le transport, la grande distribution, les services à la personne, la logistique ou encore le paramédical. Une centaine de candidats s’est déplacée sur l’évènement.



De la même manière, Saint-Louis bénéficie depuis le mois de mars du label " Cité de l’emploi " qui lui permet de proposer aux habitants des quartiers prioritaires de la Ville des parcours individualisés et sur mesure pour favoriser leur insertion professionnelle.



"Nous souhaitons à terme, créer un guichet unique de l’emploi qui nous permettrait de rassembler en un même lieu les partenaires oeuvrant dans le domaine de l’insertion et ainsi optimiser les moyens pour assurer la réussite des Saint-Louisiens et Rivièrois" précise Madame le Maire Juliana M’Doihoma.