Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

A l'occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le Sida, le comité de Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH (COREVIH) organise une semaine de sensibilisation pour la santé sexuelle. Des actions de prévention des IST, de dépistages anonymes et gratuits du VIH, des hépatites B et C, de la syphilis, se dérouleront sur tout le territoire. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A l'occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le Sida, le comité de Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH (COREVIH) organise une semaine de sensibilisation pour la santé sexuelle. Des actions de prévention des IST, de dépistages anonymes et gratuits du VIH, des hépatites B et C, de la syphilis, se dérouleront sur tout le territoire. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)