Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 23 novembre 2021, le journal d'investigation Mediapart publiait un article sur l'organisation d'événements, réceptions ou festivités, par le gouvernement dans lesquelles les gestes barrières passaient à la trappe. Le ministère des Outre-mer est directement visé via la publication d'une vidéo dans laquelle on voit les invités d'une réception organisée le 16 novembre boire du rhum arrangé et discuter proches les uns des autres sans masque. Le ministère des Outre-mer répond, affirmant que le protocole sanitaire a été respecté : le pass a été demandé à l'entrée pour tous les participants et le masque n'était donc pas obligatoire à l'intérieur, comme le stipulent les mesures en vigueur en Métropole. (Photo d'illustration AFP)

