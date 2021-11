BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 26 novembre 2021 :



- Pass sanitaire : troisième dose de vaccin obligatoire pour tous les adultes

- Un nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud

- Antilles : la contestation continue, le couvre-feu imposé en Martinique

- Des femmes témoignent contre Nicolas Hulot dans Envoyé Spécial

- Le test obligatoire pour voyager vers les Outre-mer gratuit pour les vaccinés

- Dengue : 22 cas confirmés en une semaine, la circulation reste faible

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Pass sanitaire : troisième dose de vaccin obligatoire pour tous les adultes

Le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté les nouvelles mesures gouvernementales en termes de lutte contre le Covid-19. Une stratégie déployée afin de faire face à la cinquième vague qui sévit en Métropole. Si aucune information n'a été donnée concernant les Outre-mer, le ministre a détaillé les mesures nationales concernant la campagne de vaccination. Dès ce samedi 27 novembre 2021, la dose de rappel est disponible pour tous les adultes de plus de 18 ans. Elle sera obligatoire pour conserver un pass sanitaire valide dès le 15 janvier. Les tests, eux, ne seront plus valables que 24 heures au lieu de 72 à compter de ce lundi. Olivier Véran a aussi annoncé le déploiement d'un médicament antiviral pour les publics fragiles. Dans les écoles, une classe n'aura plus besoin d'être systématiquement fermée dès la détection d'un premier cas de Covid.

Un nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud

Un nouveau variant du Covid-19, dont le nombre élevé de mutations pourrait menacer l'efficacité des vaccins existants, a été détecté en Afrique du Sud, ont annoncé jeudi des scientifiques. "Nous avons malheureusement détecté un nouveau variant qui constitue une source de préoccupation en Afrique du Sud", a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d'une conférence de presse en ligne.

Antilles : la contestation continue, le couvre-feu imposé en Martinique

Le préfet de Martinique a décidé jeudi d'instaurer un couvre-feu face aux violences urbaines nocturnes dans l'île, qui connait comme sa voisine la Guadeloupe un mouvement de protestation, né d'un refus de l'obligation vaccinale des soignants mais qui a dégénéré en crise sociale.

Des femmes témoignent contre Nicolas Hulot dans Envoyé Spécial

Caresses ou baisers par surprise, tentative de fellation forcée: trois femmes témoignent contre Nicolas Hulot pour des faits qui auraient eu lieu entre 1989 et 2001, prescrits, dans un reportage diffusé jeudi soir par Envoyé Spécial, des accusations que le militant écologiste nie formellement.

Le test obligatoire pour voyager vers les Outre-mer gratuit pour les vaccinés

Lors de sa conférence de presse ce jeudi 25 novembre 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas dit un mot sur les Outre-mer. Pourtant, une mesure a été annoncée par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce mercredi : le retour du test PCR ou antigénique pour les voyages vers les Outre-mer pour les passagers vaccinés comme non vaccinés. Interrogé par Imaz Press, le ministère en dit plus sur cette nouvelle obligation. Il restera notamment gratuit pour les vaccinés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dengue : 22 cas confirmés en une semaine, la circulation reste faible

Du 1er au 14 novembre, 22 cas de dengue ont été confirmés. Ces dernières semaines, le nombre de cas est resté bas, aux alentours d'une dizaine de cas hebdomadaire. 9 communes sont concernées. Nous publions ici le communiqué de l'ARS

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Pour ce vendredi 26 novembre 2021, Matante Rosina va profiter du beau ciel bleu de ce matin parce que ça ne va pas durer. Les nuages envahissent le ciel réunionnais et apportent même de la pluie, les plantes s'en réjouissent.