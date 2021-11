Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 22 novembre - Covid-19 : en octobre 36,5% des personnes positives étaient vaccinées

* Mardi 23 novembre - En Guadeloupe, le Covid-19 n'est que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres

* Mercredi 24 novembre - - Covid-19 : La Réunion parmi les 20 départements les plus touchés

* Jeudi 25 novembre - Les tests PCR redeviennent obligatoires sur les vols Métropole-Réunion

* Vendredi 26 novembre - Pass sanitaire : troisième dose de vaccin obligatoire pour tous les adultes

Chaque semaine, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publie les chiffres du Covid-19 : tests PCR réalisés, nombre de dépistages positifs, personnes contaminées symptomatiques, admissions en hôpital... Les données du mois d'octobre montrent que sur près de 33.000 dépistages réalisés à La Réunion, 429 étaient positifs pour des personnes non-vaccinées, 54 concernaient des personnes primo-vaccinées (première dose uniquement), et 272 des personnes totalement vaccinées. Si ce dernier chiffre peut surprendre et poser question car il représente 36,5% des tests positifs, il est cependant à mettre en perspective avec le nombre de personnes vaccinées dans l'île

Depuis plus d'une semaine désormais, des violences secouent la Guadeloupe. L'archipel est en grève générale depuis le 15 novembre 2021 pour dénoncer l'obligation vaccinale des soignants et l'instauration du pass sanitaire. Barrages, incendies, affrontements avec les forces de l'ordre rythment les soirées. Mais derrière les revendications liées au Covid-19, la colère gronde depuis bien longtemps maintenant. Précarité, vie chère, chômage, accès aux soins difficile sont le terreau des violences qui secouent actuellement la Guadeloupe

Les nouveaux chiffres du Covid étaient très attendus ce mardi 23 novembre 2021, et ils ne sont pas bons. La forte hausse des contaminations se confirme avec 1.875 nouveaux cas détectés entre le 13 et le 19 novembre, faisant monter le taux d'incidence à 219 pour 100.000 habitants. Le nombre de patients atteints du Covid en réanimation augmente sensiblement : l'occupation a doublé en une semaine pour atteindre 18 patients. Deux décès sont aussi à déplorer. A un mois des fêtes de fin d'année, les courbes du Covid s'envolent à nouveau pour suivre la même ascension fulgurante qu'en juillet-août dernier. Une situation qui fait craindre de nouvelles restrictions

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé ce mercredi 24 novembre 2021 que les tests PCR seront de nouveau obligatoires dès ce lundi 29 novembre 2021 pour les passagers voyageant dans le sens Métropole - Outre-mer et donc en direction de La Réunion. Ces tests seront obligatoires pour tous les voyageurs vaccinés ou non. Cette annonce a été faite alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit dévoiler dès 15h30 (heure de La Réunion) ce jeudi les nouvelles mesures prises par le gouvernement face à la reprise de l'épidémie de Covid. "L'accélération" de la vaccination et le "renforcement du pass sanitaire", devrait faire partie des mesures, a annoncé mercredi le gouvernement

Le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté les nouvelles mesures gouvernementales en termes de lutte contre le Covid-19. Une stratégie déployée afin de faire face à la cinquième vague qui sévit en Métropole. Si aucune information n'a été donnée concernant les Outre-mer, le ministre a détaillé les mesures nationales concernant la campagne de vaccination. Dès ce samedi 27 novembre 2021, la dose de rappel est disponible pour tous les adultes de plus de 18 ans. Elle sera obligatoire pour conserver un pass sanitaire valide dès le 15 janvier. Les tests, eux, ne seront plus valables que 24 heures au lieu de 72 à compter de ce lundi. Olivier Véran a aussi annoncé le déploiement d'un médicament antiviral pour les publics fragiles. Dans les écoles, une classe n'aura plus besoin d'être systématiquement fermée dès la détection d'un premier cas de Covid