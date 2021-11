BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 27 novembre 2021 :



- Covid-19 : la troisième dose de vaccin est disponible pour tous les adultes

- Saint-Pierre : une marche contre les violences sexistes et sexuelles

- C'est la vélorution à Saint-Denis

- Karting : des champions internationaux sur le circuit du Tampon

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade

Covid-19 : la troisième dose de vaccin est disponible pour tous les adultes

Chose dite, chose faite : dès ce samedi 27 novembre 2021, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin. Celle-ci est désormais possible cinq mois après la deuxième injection. En cas de non-rappel, à partir du 15 janvier, le pass sanitaire sera invalidé si la troisième dose n'a pas été effectuée dans les sept mois suivant la deuxième. Cette date est fixée au 15 décembre pour les plus de 65 ans, comme déjà annoncé par Emmanuel Macron précédemment

Saint-Pierre : une marche contre les violences sexistes et sexuelles

Dans la lignée du 25 novembre, journée internationale pour l'éradication des violences à l'égard des femmes, le collectif NousToutes 974 appelle à manifester ce samedi 27 novembre 2021 dans les rues de Saint-Pierre. L'objectif : dénoncer les violences faites aux femmes, mais aussi aux enfants et aux personnes LGBTQIA+

C'est la vélorution à Saint-Denis

Ce samedi 27 novembre 2021, le collectif " Citoyens dionysiens à vélo ", soutenu par un collectif d'associations (Alternatiba péi, Attac, Collectif mobilité CHOR EPSMR, Collectif Pacte pour la transition de Saint-Denis, Comité Réunionnais de Promotion du Vélo, Ekopratik, Extinction Rébellion, Greenpeace Réunion, Lo GUEPE, Velovie) organise la 3ème Vélorution de Saint-Denis. L'objectif est de sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics " sur la nécessité de développer un écosystème cyclable apaisé et incitatif ". Rendez-vous est donné à 13h45 dans le parking face à la CINOR pour rejoindre le Barachois où un " village vélo " sera installé

Karting : des champions internationaux sur le circuit du Tampon

L'AS KCB organise ce week-end du samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre 2021 le Grand prix karting sur le circuit éphémère des 400 mis en place par la commune du Tampon. En jeu, le titre de champion de La Réunion 2021, dans un contexte particulier puisque c'est la seule épreuve de l'année qui permettra de départager les compétiteurs locaux, le circuit de la Jamaïque étant fermé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade

Matante Rosina voit au fond de sa tasse de café que la météo de ce samedi 27 novembre 2021 est maussade. La pluie est au rendez-vous sur pratiquement toute l'île. Dans l'après-midi, il est même possible d'entendre quelques coups de tonnerre sur le sud-est du département.