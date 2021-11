Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1/RN2 - St Denis - Travaux de construction du nouveau pont de la Rivière St Denis

Sur les RN1/RN2 à St Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d'aménagements, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN2/rue Labourdonnais et celui avec la RD41 de 19h30 à 5h la nuit du vendredi 26 novembre. Une déviation sera mise en place par la RN 6 boulevard Sud.

RN1 - Le Port - Travaux de réfection des joints de chaussée

Sur la RN1 au Port au niveau de l'échangeur Sacré Coeur, suite des travaux de rabotage des enrobés sur le giratoire la nuit du vendredi 26 novembre, des restrictions de circulation à prévoir de 20h30 à 5h comme suit:

- fermeture des deux bretelles de sortie de l'échangeur ;

- circulation interdite sur la RN7 dans le sens le Port / La Rivière des Galets ;

- circulation interdite sur la RN1E dans le sens La Rivière des Galets / Le Port à hauteur du giratoire du Chemin des Anglais.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 3 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN2 - Ste Rose - Travaux de requalification de la route

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 3 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD56 - St Benoît/Chemin Morange - Travaux d'aménagement

Sur la RD56 à St Benoît/Chemin Morange, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Pierre - Travaux de plantation d’arbres en alignement sur TPC

Sur la RN1 à St Pierre, dans le secteur de Pierrefonds, travaux de plantation d’arbres en TPC les nuits du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - travaux balayage

Sur la RN1 à St Paul, de la Rivière Des Galets à l'Eperon, travaux de balayage les nuits du lundi du 29 novembre au vendredi 3 décembre inclus.Neutralisation de voie dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - St Joseph/Petite Ile - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN2 à St Joseph et Petite Ile, de Ravine Carrosse à Grande Anse, travaux d'élagage au lamier du mercredi 1er au vendredi 3 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h et vitesse limitée à 50 km/h dans la zone de travaux.

RN1002 - St Joseph - Travaux de fauchage

Sur la RN1002 déviation de St Joseph, du PR 113+50 au PR 108, travaux de fauchage du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre. Circulation alternée et vitesse limitée à 50 km/h dans la zone de travaux de 7h30 à 16h.

RN6 - St Denis - Travaux de pose d'illuminations de Noël

Sur la RN6 à St Denis, Carrefour Bellepierre, travaux de pose d'illuminations de Noël la nuit du vendredi 26 novembre. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h30 à 5h.

RN6 - St Denis - Travaux de réfection de regards eaux pluviales et pose de bordures

Sur la RN6 à St Denis, giratoire Moufia, travaux de réfection de regards d'eaux pluviales et pose de bordures la nuit du vendredi 26 novembre. Neutralisation de l’anneau intérieur du giratoire de 19h30 à 5h.



RN7 - Le Port - Travaux de réfection de regards eaux pluviales et pose de bordures

Sur la RN7 Avenue Amiral Bouvet au Port, sens Nord/Sud, travaux de réfection de regards eaux pluviales et pose de bordures la nuit du vendredi 26 novembre. Neutralisation de la voie de droite de 19h30 à 5h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - Toute l'île - Manifestation sportive "Tour Cycliste 2021"

La manifestation sportive "Tour Cycliste 2021" se déroule jusqu’au dimanche 28 novembre. Information sur les étapes restantes :

- samedi 27 novembre départ à St Leu et arrivée à Cilaos;

- dimanche 28 novembre à St Denis – La RN6 Boulevard Sud sera concernée par la course entre la Ravine du Butor et le giratoire Digue.

RD11 – St Leu – Tournage d’une émission

Sur la RD11 à St Leu/Route de Piton St Leu PR8+200, tournage d'une émission de divertissement le samedi 27 novembre. Route fermée de 7h30 à 8h.