Le célèbre rendez-vous hip-hop de l'Océan Indien est de retour. Pour son dixième anniversaire, le Festival Big Up 974 ouvrira ses portes à la Cité des Arts du 3 au 5 décembre 2021. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 3 décembre, il ne faudra pas rater Marvin Govin alias MARV20, danseur et chorégraphe de Madonna qui accordera une masterclass exceptionnel sur notre île.

Toutes les disciplines des arts urbains seront représentées, ça fuse dans tous les sens avec un Parkour show inédit proposé par Abel Mutant & Momo.

Rubix connu pour avoir tourné dans le clip de papaoutai de Stromae & Kuty du crew des justiciers proposerons une masterclass exclusive aux bboy et bgirl de La Réunion.

Le lendemain, le concours phare 100 Kontest porté par l’association Kolectif Sud depuis plus de sept ans et reconnu par les professionnels du secteur, aura lieu au Fanal. Les participants s’affronteront dans deux disciplines sur beatmaking et DJing avec un jury d'exception pour l’occasion. A la clé, un money price de 300 euros.

Nos marmay ne seront pas en reste avec le Battel Break Kid'Z Tour dans le cadre du championnat du monde de breakdance en partenariat avec l’association Coeur de rue & les ONE VS ONE où se joueront les qualifications internationales du Ultimate Breaking Battle pour la Slovénie.

Pour ceux qui ont toujours rêvé de manier la bombe, une installation sera prévue pour une initiation graff avec Mehdi MLC . Amateur de dance hall, tenez vous prêt ! KHALA qu’on ne présente plus dispensera une masterclass dans le studio de danse sur les derniers riddims. Chaque soir le Festival Big Up 974 vous propose plusieurs concerts.

La scène montante des musiques urbaines de La Réunion avec DI Panda, Fayazer, Whity Matimal et MC Jojo le vendredi 3 décembre. Meryl, la plus célèbre des toplineuses françaises découverte avec ses titres “béni, ah la la, BB compte” avec Sskyron et Liljooe le samedi 4 décembre.

La dernière journée s’annonce riche avec le Battle 3 en 1 orchestré par DJ Krazy Ice, battle freestyle de danse hip-hop, et encore plein d'autres surprises à découvrir...

Pour pouvoir profiter de l’événement dans les meilleures conditions, nous invitons les participants à présenter leur pass sanitaire à l’entrée de la Cité des arts.

Gratuit et en accès libre, aucune réservation nécessaire sauf pour les concerts payants du samedi soir. Les billets sont à retirer sur le site de la cité des arts billets-cité.re ou sur place. 12 euros prévente/ 15 euros sur place; Toutes les informations sont à retrouver sur notre instagram bigup974officiel, liker, partager, abonnez-vous.