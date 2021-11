Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Chose dite, chose faite : dès ce samedi 27 novembre 2021, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin. Celle-ci est désormais possible cinq mois après la deuxième injection. En cas de non-rappel, à partir du 15 janvier, le pass sanitaire sera invalidé si la troisième dose n'a pas été effectuée dans les sept mois suivant la deuxième. Cette date est fixée au 15 décembre pour les plus de 65 ans, comme déjà annoncé par Emmanuel Macron précédemment (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

