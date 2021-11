Attendue en stage la semaine prochaine, l'équipe de France de saut à la perche sera en démonstration le samedi 4 décembre à Plateau-Caillou. Sans Renaud Lavillenie mais avec Kevin Mayer en guest-star (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis plus d’une décennie, à quelques exceptions près, la Réunion est, chaque année au mois de décembre, la terre d’entrainement, de préparation à la saison pour les meilleurs perchistes tricolores. Le duo de coaches nationaux Philippe D’Encausse – Gérald Baudouin, tous les deux anciens internationaux (5,75 m pour le premier en 1993; 5,80 m pour le second en 1994), met ainsi le cap sur notre île pour profiter des excellentes conditions climatiques pour permettre à leurs élèves de sauter et sauter encore après un gros programme de préparation physique automnal.

C’est chez nous que Renaud Lavillenie a d’une certaine manière commencé à sculpter ses deux plus beaux chefs d’oeuvre athlétiques, à savoir son titre olympique à Londres en 2012 et son record du monde (6,16 m) établi à Donetsk en 2014.

Un Renaud Lavillenie qui sera absent du contingent de stagiaires en ce mois de décembre à venir car blessé. Idem pour une des nouvelles perles de l’école française, le junior Anthony Ammirati, recordman de France de sa catégorie depuis l’été dernier (5,72 m), formé à Fayence (Var) par un certain Gérard Vialette, ancien découvreur de pépites sur notre caillou.

La composition du groupe de stagiaires a néanmoins de la gueule avec, pour commencer, Valentin Lavillenie (5,82 m) ,vice champion d’Europe en salle l’hiver dernier, et Ethane Cormont (5,80 m), champion d’Europe espoirs 2021 à Tallinn (Estonie).

Les deux hommes seront accompagnés d’Alioune Sene (5,73 m en 2021, record personnel), Baptiste Thierry (5,55 m en 2021, RP, 5ee des championnats d’Europe espoirs au décathlon) et des deux dignes fistons de Philippe Collet (5,94 m en 1990), Mathieu (5,74 m en 2020) et Thibault (5,72 m en 2021, 3ee championnats d’Europe espoirs 2019).

- Entrainements à Saint-Paul-

Le groupe s’entrainera à Saint-Paul à partir du 30 novembre et ce jusqu’au 11 décembre, date de leur retour vers l’hiver métropolitain, date aussi du meeting international de la Réunion à l’Etang-Salé auquel ils ne participeront donc pas hélas.

Rassurez vous néanmoins, pour ne rien changer à leurs bonnes vieilles habitudes de mettre leur spécialité en pleine lumière, les " percheux " seront en démonstration, non pas sur la plage (Boucan ou Brisants par le passé) mais sur le stade de Plateau-caillou dans le cadre d’une opération de sensiblisation à l’athlétisme dans les quartiers menée par la Ligue réunionnaise d’athlétisme. Prenez date, la démo en musique aura lieu le samedi 4 décembre à partir de 17h avec le soutien technique et financier de la ville de Saint-Paul.

Avec une guest-star de poids, un recordman du monde lui-aussi mais du décathlon en la personne de Kevin Mayer. Le vice-champion olympique, qui sera une des têtes d’affiche du meeting de la Réunion, viendra se mêler aux perchistes et devrait y faire bonne figure puisque son record personnel est placé à 5,60 m et que sa peur de sauter, qui l’avait empêché d’aller très haut en décembre dernier lors de son décathlon de qualification aux JO à Saint-Paul, lui est passée. A suivre donc en compagnie du Réunionnais Ruben Gado dont les qualités de perchiste ne sont pas à prouver puisqu’il est le deuxième réunionnais de l’histoire le plus haut perché (5,35 m en 2015) derrière Alexis Quest (5,36 m).

Voilà qui promet un bon moment d’athlé comme on les aime avec une flopée de marmailles présents puisque la démo sera précédé d’une manifestation Kids Athlé.

lb/www.ipreunion.com / [email protected]