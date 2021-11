Les effectifs de police ont réalisé sur le département 9 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 novembre 2021 au 28 novembre 2021 permettant de relever 57 infractions. Du côté de la gendarmerie, 42 infractions ont été relevés. Un contrôle a été effectué à la sortie d'une soirée privée, 1 conduite sous stupéfiants et 1 alcoolémie ont été constatées. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

3 délits ont été relevés, dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03 taux superieur a 0,40mg / l d'air expiré

- défaut d'assurance : 03

48 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 57 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 04

- défaut de port de casque : 00

- défaut d'équipement : 01

- défaut de contrôle technique : 01

- autres : 43



- La gendarmerie relève 42 infractions -

Au cours du week end, la gendarmerie a mené des actions ciblées de lutte contre l'insécurité routière en portant l’effort sur les infractions graves génératrices d'accidents.

Nombre de services réalisés : 12

Nombre d'infractions : 42

Nombre de retentions de permis : 4

Nombre d’alcoolémie : 1

Nombre de conduite sous stupéfiants : 2

Nombre d’immobilisation fourrière: 11 dont 6 fourrières

Nombre de défaut d'assurance : 4

Nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 2

Nombre de vitesses : 18

Nombre de non port ceinture : 3

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 4

Nombre non-respect priorité : 2

nombre défaut contrôle technique : 2

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 2

Nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 5 dont 3 échappements modifiés et 1 émission de fumée…



Samedi soir, à Trois-Bassins, une soirée privée réunissant environ 150 personnes, a "nécessité l’intervention des militaires de la compagnie de ST Paul, en vue de relever l’identité des participants et l’immatriculation des véhicules" indique la gendarmerie. Dimanche matin, un second contrôle sur la route est réalisé : 5 véhicules de fêtards contrôlés, 1 conduite sous stupéfiants et 1 alcoolémie sont constatées, provoquant 2 immobilisations, dont 1 fourrière administrative.

La brigade de Saint-Benoit a procédé à un contrôle matinal, sur la RN2 secteurs Saint-Benoit / Sainte-Rose. 1 conducteur circulant malgré une annulation judiciaire de son permis de conduire a fait l’objet d’une immobilisation et d’une mise en fourrière immédiates de son véhicule.