Le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France a eu lieu ce lundi à 22h (heure de La Réunion), au Parc des Princes à Paris. Le Saint-Denis FC a créé la surprise en se qualifiant pour ces 32èmes de finales ce samedi en battant le Canet Roussillon FC. L'équipe dionysienne affrontera donc le Jura Sud Foot. Avant le tirage, les 64 qualifiés ont été répartis en quatre groupes de 16, Saint-Denis font partie du Groupe C : Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne, Dijon, Sochaux, Bastia, Red Star, Andrézieux, Jura Sud, Lyon Duchère, Hauts Lyonnais ou Bourgoin, Cannes, et Cannet Rocheville.

Voici le tirage entier du groupe C :



- Red Star (Nat)-AS Monaco (L1)

- Sochaux (L2)-Nantes (L1)

- Hauts Lyonnais ou FC Bourgoin Jallieu (N3) - SC Bastia (L2)

- Lyon La Duchère (N2)- AS Saint-Etienne (L1)

- Andrezieux (N2)- Montpellier (L1)

- Dijon (L2) - AS Cannes (N3)

- Jura Sud Foot (N2) - St Denis (La Reunion)

- ES Cannet Rocheville (N3) - Olympique de Marseilel (L1)

Pour rappel, le Saint-Denis FC s'est qualifié pour les 32èmes de finale de la coupe de France de foot ce samedi. En Métropole, ils ont battu aux tirs au buts (7 T.A.B à 6 - 1 à 1 à la fin du temps réglementaire) le Canet Roussillon, pensionnaire de National 2. Les Dionysiens avait longtemps mené 1 à 0 avant que le Canet n'égalise sur pénalty. Un résultat d'autant plus beau que le club des Pyrénées Orientales évolue deux divisions au-dessus des Réunionnais.

