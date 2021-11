BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 29 novembre 2021 :



- Covid-19 : huit cas"possibles" du variant Omicron détectés en France

- Le test anti-Covid n'est valable que 24 heures à compter de ce lundi

- Loic Zopir, barbier autodidacte et grand espoir de sa profession

- Saint-Pierre : des forums pour la création d'activité et de l'insertion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Covid-19 : huit cas"possibles" du variant Omicron détectés en France

Huit cas "possibles" de porteurs du variant Omicron ont été détectés en France, a annoncé le ministère de la Santé ce dimanche 28 novembre 2021. Le ministère précise que "le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d'organisation afin de disposer d'une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais". Le ministère souligne qu'"il surveille avec une attention particulière les territoires (...) de La Réunion et Mayotte qui sont en lien direct ou indirect avec (les sept) pays" d'Afrique Australe, dont l'Afrique du Sud, où le variant Omicron est supposé circuler

Le test anti-Covid n'est valable que 24 heures à compter de ce lundi

Il était valable 72 heures lorsqu'il s'agissait d'un PCR, 48 heures pour un antigénique... désormais le test anti-Covid n'est valable que 24 heures. Une mesure qui entre en vigueur à compter de ce lundi 29 novembre 2021, comme l'a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce même jour, le test redevient obligatoire pour voyager vers les Outre-mer, y compris pour les passagers vaccinés. Pour ces derniers cependant le délai pour réaliser un test avant de prendre l'avion reste de 48 ou 72 heures selon qu'il s'agit d'un PCR ou un antigénique. Il est bien réduit à 24 heures pour les voyageurs non vaccinés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Loic Zopir, barbier autodidacte et grand espoir de sa profession

Le week-end dernier, les 21 et 22 novembre 2021 se tenait à Lyon le Barber International Trophy, un concours réunissant des prodiges du " barber " ce métier qui allie coupe de cheveux hommes et entretien de la barbe. Loic Zopir, originaire de Saint-Paul, y a participé aux côtés de plus de 40 participants et a réussi l'exploit de remporter le prix du meilleur barber dans la catégorie " espoir ", une belle reconnaissance pour cet autodidacte tout juste lancé dans ce métier depuis 3 ans et qui voit déjà de nouvelles portes s'ouvrir. Rencontre.

Saint-Pierre : des forums pour la création d'activité et de l'insertion

La Civis organise les Forums de la création d'activité et de l'insertion qui auront lieu les jeudis 2 et 9 décembre 2021. Ces rendez-vous sont prévus sur le site du Moulin à Café et sur le parvis de la mairie de Saint-Pierre. L'objectif est d'accompagner les porteurs de projets et les demandeurs d'emploi. La Civis mobilise les différents acteurs liés au domaine de l'emploi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Ce lundi 29 novembre 2021, Matante Rosina a bu son café et a oublié de regarder au fond pour prévoir la météo d'aujourd'hui. Elle compte sur vous pour lui donner le temps qu'il fait du côté de chez vous.