La direction régionale de l'Office national des forêts (ONF) a été honorée par l'intermédiaire de neuf agents, qui ont obtenu cette année la médaille d'honneur agricole. Une cérémonie officielle s'est tenue à cette occasion ce vendredi 26 novembre 2021, dans le nouvel espace de l'agence Travaux de l'ONF Réunion au Tampon. Nous publions ici le communiqué de l'ONF (Photo ONF)

C’est en présence de Sylvain Leonard, directeur régional et d'André Thien-Ah-Koon, conseiller départemental et maire de la commune du Tampon, que s’est déroulée cette remise de distinctions. C’est accompagnés de leurs épouses que ces agents ont reçu leur décoration.

Liste des récipiendaires pour la médaille d’honneur agricole 2021 :

ARGENT

- CALPETARD Jean Philippe : 21 ans d’ancienneté

- FERRERE Franck : 21 ans d’ancienneté

- FONTAINE Jean François : 27 ans d’ancienneté

- GONTHIER Bruno : 21 ans d’ancienneté

- GONTHIER Paul Raynaud : 21 ans d’ancienneté

- K’BIDI Joachim Euphrem : 36 ans d’ancienneté

- K’BIDI Patrick : 23 ans d’ancienneté

- PICARD Brigitte :18 ans d’ancienneté

VERMEIL

- DESPRAIRIES Jean Marie : 32 ans d’ancienneté

OR

Le travail et les compétences récompensés

C’est à la fois les compétences, l’engagement mais aussi et surtout les valeurs de chaque forestier qui ont été félicités et récompensés : des qualités professionnelles et humaines, une passion du métier, un savoir-faire et un dévouement , furent les mots largement repris pour décrire la valeur professionnelle des médaillés.