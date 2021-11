Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a reçu quatre représentants des organisations syndicales de la Guadeloupe : Elie Domota, ancien secrétaire général de l'UGTG, Maité Hubert M'Toumo, secrétaire générale de l'UGTG, Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG et Max Evariste, secrétaire-général de UDFO. Le ministre a réaffirmé comme préalable démocratique le fait "qu'ils condamnent sans ambiguïté les violences commises ces derniers jours aux Antilles, notamment les tentatives de meurtre sur les policiers et les gendarmes ainsi que les faits de racket (y compris sexuel, cette nuit en Martinique, qui ont fait l'objet d'interpellations) sur les barrages dont sont victimes les Antillaises et les Antillais". Les représentants syndicaux ont refusé ce préalable et ont simplement remis au ministre les documents de revendication qu'ils avaient déjà publiés ces derniers jours.

