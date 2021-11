Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Novembre à 15H51

Le week-end dernier, les 21 et 22 novembre 2021 se tenait à Lyon le Barber International Trophy, un concours réunissant des prodiges du " barber " ce métier qui allie coupe de cheveux hommes et entretien de la barbe. Loic Zopir, originaire de Saint-Paul, y a participé aux côtés de plus de 40 participants et a réussi l'exploit de remporter le prix du meilleur barber dans la catégorie " espoir ", une belle reconnaissance pour cet autodidacte tout juste lancé dans ce métier depuis 3 ans et qui voit déjà de nouvelles portes s'ouvrir. Rencontre.

Le week-end dernier, les 21 et 22 novembre 2021 se tenait à Lyon le Barber International Trophy, un concours réunissant des prodiges du " barber " ce métier qui allie coupe de cheveux hommes et entretien de la barbe. Loic Zopir, originaire de Saint-Paul, y a participé aux côtés de plus de 40 participants et a réussi l'exploit de remporter le prix du meilleur barber dans la catégorie " espoir ", une belle reconnaissance pour cet autodidacte tout juste lancé dans ce métier depuis 3 ans et qui voit déjà de nouvelles portes s'ouvrir. Rencontre.