Le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France a eu lieu ce lundi à 22h (heure de La Réunion), au Parc des Princes à Paris. Le Saint-Denis FC affrontera donc le Jura Sud Foot, un club de National 2. Avant le tirage, les 64 qualifiés ont été répartis en quatre groupes de 16. Le Saint-Denis FC faisait partie du Groupe C : Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne, Dijon, Sochaux, Bastia, Red Star, Andrézieux, Jura Sud, Lyon Duchère, Hauts Lyonnais ou Bourgoin, Cannes, et Cannet Rocheville.

Voici le tirage entier du groupe C :



- Red Star (Nat)-AS Monaco (L1)

- Sochaux (L2)-Nantes (L1)

- Hauts Lyonnais ou FC Bourgoin Jallieu (N3) - SC Bastia (L2)

- Lyon La Duchère (N2)- AS Saint-Etienne (L1)

- Andrezieux (N2)- Montpellier (L1)

- Dijon (L2) - AS Cannes (N3)

- Jura Sud Foot (N2) - Saint Denis FC (La Reunion)

- ES Cannet Rocheville (N3) - Olympique de Marseilel (L1)

Pour rappel, le Saint-Denis FC s'est qualifié pour les 32èmes de finale de la coupe de France de foot ce samedi. En Métropole, les Dionysiens ont battu aux tirs au buts (7 T.A.B à 6 - 1 à 1 à la fin du temps réglementaire) le Canet Roussillon, pensionnaire de National 2. Un résultat d'autant plus beau que le club des Pyrénées Orientales évolue deux divisions au-dessus des Réunionnais.

Ce qui aussi le cas du Jura Sud Foot qui évolue dans cette division depuisnla saison 203 - 2004. Actuellement classé 13ème rang de son gorupe (16 pensionnaires), le club est basé à Molinges, un village d'un millier d'habitants.

Cette année Jurassiens ont un parcours en coupe assez similaire à celui des Dionysiens. Ce vendredi 26 novembre, ils ont livré une très belle performance. Ils se sont imposés par 3-2 sur le terrain de Bourg-Péronnas, qui évolue une division au-dessus, et se sont qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France, note le site france3-regions

