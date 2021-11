Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dans le cadre de la double tentative d'infanticide commise le 27 novembre 2021 à Saint- Louis, la Section de recherches de Saint-Denis recherche Cédric Philéas, né le 8 mai 1986 à Saint-Louis. Âgé de 35 ans, le suspect mesure 1m76, a les yeux marrons, un visage rond, des cheveux ondulés, une corpulence forte et était vêtu d'un tee-shirt noir, col en V à bandes blanche et moutarde, et d'un short en jean la dernière fois qu'il a été aperçu (Photo Gendarmerie nationale)

