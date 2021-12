BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 1er décembre 2021 :



- La tension hospitalière relativement stable malgré l'explosion du nombre de cas

- Antilles : situation toujours tendue au dernier jour de la visite de Lecornu

- Noël : la chasse aux cadeaux a commencé

- Illuminations, concerts, animations... Le Port est en fête pour le mois de décembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin dans l'ouest, grisaille et pluie dans l'est

La tension hospitalière relativement stable malgré l'explosion du nombre de cas

Malgré l'explosion du nombre de cas de Covid-19 et l'apparition du variant Omicron, confirmée ce mardi 30 novembre 2021, la situation hospitalière reste stable avec 18 personnes hospitalisée en réanimation à ce jour. Une bonne nouvelle parmi les mauvaises, alors que trois décès et 2.140 cas ont été confirmés du 20 au 26 novembre 2021, contre 1 875 la semaine précédente. Le taux d'incidence est aussi grimpé à 250 pour 100.000 habitants, alors qu'il était de 219 la semaine précédente.

Antilles : situation toujours tendue au dernier jour de la visite de Lecornu

Tentative d'incendie d'une mairie en Guadeloupe, barrages routiers en Martinique et à Saint-Martin: la situation était toujours tendue dans les Antilles françaises au dernier jour de la visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Noël : la chasse aux cadeaux a commencé

Nous sommes le 1er décembre alors ça y est, la chasse aux cadeaux de Noël a officiellement commencé. Bien que certaines familles aient anticipé depuis plusieurs semaines déjà, la ruée dans les magasins commence véritablement ce mois-ci. Et pas de chance cette année : Noël tombe un week-end ! Au-delà du fait que le calendrier 2021 nous empêche de profiter d'un jour férié, cela signifie aussi que les achats de dernière minute devront être anticipés avant la fin de la semaine... Alors top départ du compte à rebours !

Illuminations, concerts, animations... Le Port est en fête pour le mois de décembre

La ville du Port a présenté les différentes activités qui sont prévues du 3 au 30 décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Plusieurs grands rendez-vous sont prévus : illuminations de la ville, concerts, jeux inter-quartiers mais aussi les 50 ans de l'Office municipal des sports (OMS). Des animations organisées dans le strict respect des gestes barrières : masque et pass sanitaire sont obligatoires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin dans l'ouest, grisaille et pluie dans l'est

Ce mercredi 1er décembre 2021, Matante Rosina prévoit du soleil le matin sur l'ouest et de la grisaille accompagnée parfois de quelques averses vers l'est. Dans l'après-midi, l'intérieur de l'île se charge en nuages et les pluies apparaissent entre Saint-Paul et Saint-André.