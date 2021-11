Nous sommes le 1er décembre alors ça y est, la chasse aux cadeaux de Noël a officiellement commencé. Bien que certaines familles aient anticipé depuis plusieurs semaines déjà, la ruée dans les magasins commence véritablement ce mois-ci. Et pas de chance cette année : Noël tombe un week-end ! Au-delà du fait que le calendrier 2021 nous empêche de profiter d'un jour férié, cela signifie aussi que les achats de dernière minute devront être anticipés avant la fin de la semaine... Alors top départ du compte à rebours ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est un supplice pour certains, un enchantement pour d'autres : la recherche des cadeaux de Noël. Vous l'avez sans doute remarqué, les rayons des magasins sont déjà remplis de chocolats et des familles sortent des boutiques les bras déjà chargés de présents emballés dans des papiers de couleurs.

La chasse aux cadeaux a démarré et les budgets risquent d'être plus serrés cette année en raison de la crise sanitaire. Imaz Press est là pour vous aider à trouver des idées pour lesquelles vous avez encore 23 jours et pas un de plus ! Le compte à rebours est enclenché !

Comme par exemple finir de préparer cette belle couverture patchwork faite de multiples tissus pour votre grand-mère. Ou ce puzzle 1.000 pièces que vous souhaitez encadrer pouur votre oncle. Ou encore ce buste en terre cuite de vous-mêmes que vous préparez pour votre père. Ou cet arbre à chat de 3 mètres de haut que vous comptez confectionner pour votre compagnon à quatre pattes...

D'autres idées ? N'hésitez pas à nous les donner en commentaires. Et n'oubliez pas que le meilleur des cadeaux - et aussi me moins cher - c'est d'offrir votre présence à vos proches le jour de Noël (oui c'était facile...).

