Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Lundi 29 Novembre à 16H26

Ce mercredi 1er décembre 2021, Matante Rosina prévoit du soleil le matin sur l'ouest et de la grisaille accompagnée parfois de quelques averses vers l'est. Dans l'après-midi, l'intérieur de l'île se charge en nuages et les pluies apparaissent entre Saint-Paul et Saint-André. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi 1er décembre 2021, Matante Rosina prévoit du soleil le matin sur l'ouest et de la grisaille accompagnée parfois de quelques averses vers l'est. Dans l'après-midi, l'intérieur de l'île se charge en nuages et les pluies apparaissent entre Saint-Paul et Saint-André. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)